Lukaku, che voglia di Inter: “Filo diretto con Inzaghi: c’è un patto”

La voglia di Inter da parte di Romelu Lukaku sembra essere sempre più grande. Mentre si attende la chiamata decisiva con il Chelsea per il ritorno in nerazzurro, il belga continua a mandare messaggi verso l'ambiente interista: "Lukaku ha passato gli ultimi mesi al telefono con ex compagni e dirigenti per organizzare nel dettaglio questo spericolato ritorno a casa - si legge da La Gazzetta dello Sport - ma negli ultimi tempi le sue attenzioni si sono rivolte anche a Inzaghi ".

Big Rom non ha infatti sopportato l'idea del Milan Campione d'Italia: "Nell’ultima stagione Romelu è stato un tifoso in più, deluso come tutti per la beffa del Milan - si legge sempre dalla Rosea - Quei Diavoli in giro per la città in pullman gli hanno lasciato un sapore amaro: era la scena che avrebbe voluto vivere lui stesso un anno fa e che gli è stata tolta dalla pandemia. Per questo Romelu ha ripetuto al tecnico nerazzurro (ma a tutte le componenti della società) che si farà perdonare per il “tradimento” del 2021 con una precisa missione: vuole dare un colpo di forbice a quel tricolore. Lavorerà dal primo giorno per strapparlo dalla maglia del Milan e appuntarlo sul nerazzurro, con l’aggiunta dell’agognata seconda stella".