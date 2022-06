Inter, Kolarov si ritira: “Ora sono pronto per la mia seconda vita nel calcio”

Non ha lasciato un ricordo indelebile nei tifosi dell' Inter ma Aleksandar Kolarov è stato protagonista di una carriera di tutto rispetto. Si vociferava da un po' di un suo addio al calcio, conferma che è arrivata oggi: "Comunico oggi il mio addio al calcio giocato - ha annunciato il serbo in una lettera all'ANSA - Ho sempre saputo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato e, nonostante ciò, sono grato di essere riuscito a realizzare quello che è stato il mio sogno da sempre".

Ma l'avventura nel calcio non sembra essere finita per Kolarov, almeno fuori dal campo: "Adesso sono già proiettato verso la mia 'seconda vita' nel mondo del calcio - ha continuato - E per questo non appena saranno pubblicati i bandi, mi iscriverò ai corsi di abilitazione, prima da osservatore e subito dopo da direttore sportivo, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano".