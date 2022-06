Mercato – Inter, obbiettivo tridente dei sogni: il punto della situazione

Le mosse dei nerazzurri

Pietro Magnani

L'Inter lavora incessantemente sul mercato per consegnare a Simone Inzaghi la squadra più completa possibile in tempi brevi. Ma non solo. Il club nerazzurro infatti, grazie alla lungimiranza dei propri dirigenti, ora ha la concreta possibilità di presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con un tridente da sogno: Lukaku, Dybala, Lautaro Martinez.

La situazione è ormai indirizzata in maniera pesante verso Milano, sia per il belga che per l'argentino ex Juventus. Addirittura le cose sarebbero accelerate tanto che, secondo La Gazzetta dello Sport, il primo dei due ad arrivare all'Inter dovrebbe essere proprio Lukaku. Tra oggi e domani potrebbe esserci la video conferenza decisiva per sbloccare definitivamente l'operazione che riporterà l'attaccante alla corte di Inzaghi dopo la "fuga" della passata stagione. Il prestito potrebbe chiudersi per 10 milioni, con il Chelsea felice perlomeno di risparmiare una parte della quota di ammortamento annua preventivata per i 115 milioni spesi meno di 12 mesi fa.

Lukaku al momento ha la precedenza per le tempistiche: l'affare va chiuso entro il 30 giugno per poter usufruire del decreto crescita. Ecco perché tutte le forze sono concentrate su di lui. Dybala non è finito in secondo piano: semplicemente appena l'Inter avrà la certezza di poter regalare ad Inzaghi entrambi, formalizzerà anche la proposta decisiva per la Joya. Secondo La Rosea, per poter sostenere il super tridente e puntellare ulteriormente la squadra, l'Inter potrebbe sacrificare Skriniar e Dumfries, 0ltre a uno tra Dzeko e Correa. Così facendo, anche in caso di arrivo di offerta monstre per Lautaro Martinez, i nerazzurri potrebbero fare la voce grossa e resistere, forti delle altre cessioni.