Mercato – Bremer vuole solo l’Inter: accelerata nelle prossime ore?

Il problema però è convincere il Torino ad abbassare le proprie pretese. In primis in virtù della promessa fatta al giocatore in fase di rinnovo: non rendere complicato il suo addio. In secondo luogo per la clausola che dovrebbe entrare in vigore da gennaio che permetterebbe di prelevarlo per soli 15 milioni. L'Inter si sente in netto vantaggio, da mesi ha trovato l'accordo con Bremer. Secondo Corriere dello Sport però anche Milan e Tottenham sarebbero fortemente interessate al giocatore.