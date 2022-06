Inter, Inzaghi non molla Dumfries: per lui è incedibile

L 'Inter per forza di cose dovrà fare qualche cessione importante in questa sessione di mercato. Il primo della lista sembra essere Skriniar , corteggiato pesantemente dal PSG, ma anche Dumfries , protagonista di un'ottima annata, farebbe gola a diverse big europee.

I nerazzurri sarebbero disposti a cederlo per almeno 40 milioni di euro, ma, secondo Corriere dello Sport, Simone Inzaghi non sarebbe d'accordo. Il tecnico nerazzurro, che ha già perso Ivan Perisic a sinistra, non vuole assolutamente vedere partire anche l'olandese e pare lo abbia inserito nella sua lista degli incedibili. Se necessario, per esigenze di bilancio, preferirebbe piuttosto cedere Skriniar e De Vrij, poi eventualmente sostituibili da Bremer e Milenkovic.