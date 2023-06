Inter, Brozovic-Al Nassr: ecco il vero motivo dello stop

Solo meno di 24 ore fa, la trattativa per il passaggio di Marcelo Brozovic ai sauditi dell’Al Nassr sembrava praticamente chiusa: 23 milioni di euro all’Inter, circa 30 all’anno al giocatore. Nella mattinata di oggi, invece, arriva una svolta clamorosa. Frenata improvvisa dall’Arabia, con tanto di taglio sull’offerta: non più 23, bensì 13 milioni + 2 di bonus proposti ai nerazzurri.

Ovviamente l’AD interista Marotta ha detto no, in maniera anche piuttosto infastidita. Ma come mai questo passo indietro improvviso? La redazione di Sportitalia individua nella Lega calcio araba il responsabile dell’intoppo. La Saudi Pro League, infatti, supervisiona dall’alto tutte le operazioni di mercato dei singoli club, e a quanto pare non avrebbe ancora dato il suo ok al colpo Brozovic nei termini accordati tra le due società.

L’opinione di Passione Inter

Naturalmente, la “nuova” offerta saudita da 13 milioni + bonus è irricevibile per un calciatore del calibro di Brozovic, quindi bene ha fatto l’Inter a dire no. Il motivo dello stop ad ogni modo, per quanto curioso, probabilmente non comporta una chiusura totale e definitiva dell’operazione. Ma per il momento la distanza dal traguardo si è allargata e non poco.