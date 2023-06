Venerdì 30 giugno, il mercato non dorme mai, tanto meno quello dell’Inter. Si sta per entrare nel vivo della trattativa che vede Onana allo United, due profili italiani per prendere il suo posto. Brozovic fa scoppiare il caso, anticipando la famosa “Crisi Inter” addirittura prima dell’inizio di luglio. Pronta l’offerta per convincere il Chelsea e riprendere così Lukaku, ma prima servono le cessioni. Facciamo il punto della situazione con gli aggiornamenti principali di queste ore, andando in ordine di ruoli coinvolti.

Mercato Inter, portieri: due nuovi nomi per i pali nerazzurri, entrambi italiani.

La lista per il post Onana continua ad allungarsi, nel frattempo il portiere camerunense è sempre più verso il Manchester United. Nella serata di oggi è infatti prevista la prima offerta dei Red Devils e dunque l’inizio della trattativa. I nerazzurri stanno vagliando diversi profili, sempre con l’ipotesi del rinnovo di Handanovic. Nella serata di ieri è uscito il nome di Marco Carnesecchi, è stato fatto un sondaggio per il portiere classe 2000 di proprietà dell’Atalanta, l’anno scorso in prestito alla Cremonese. È invece notizia di oggi l’interessamento per Alex Meret, dopo l’incontro tra Marotta e De Laurentiis.

Mercato Inter, difesa: Bastoni vicino al rinnovo, salutano D’Ambrosio e Skriniar

Dopo l’incontro con l’agente del giocatore, si va verso l’ufficialità del rinnovo di Alessandro Bastoni. Nei prossimi giorni verrà trovata la quadra e poi verrà annunciato. Oggi è anche una giornata di saluti in casa Inter perché scadono i contratti di Danilo D’Ambrosio, che ha salutato con un post i tifosi nerazzurri e di Milan Skriniar. Lo slovacco da domani sarà un giocatore del PSG.

Mercato Inter, centrocampo: Brozovic crea un caso e blocca l’arrivo di Frattesi

La storia tra Marcelo Brozovic e l’Inter sta diventando una vera e propria telenovela. Nella serata di ieri il croato aveva trovato l’accordo col l’Al Nassr, accettando l’offerta che gli avrebbe fatto guadagnare 100 milioni in 3 anni. Il club dopo aver trovato l’accordo ha però abbassato la sua offerta, dai 23 milioni pattuiti con l’Inter si è passati a 13+2 di bonus. Nerazzurri ovviamente irritati da ciò hanno bloccato la trattiva, prima di ricevere anche la richiesta di una buonuscita da parte del croato. Situazione più che sgradevole anche perché senza la cessione di Brozovic non può arrivare Frattesi, con le dichiarazioni di Carnevali che non rassicurano certo i tifosi nerazzurri.

Mercato Inter, attacco: pronta l’offerta per Lukaku e spunta un clamoroso ritorno

Il mercato dell’Inter dipende dalle cessioni, vale per Frattesi e allo stesso modo vale per Lukaku. L’Inter conta di utilizzare parte del ricavato della cessione di Onana per convincere il Chelsea. L’idea sarebbe quella di proporre un prestito oneroso, probabilmente superiore ai 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Il belga nel frattempo rifiuta ogni altra destinazione. Sorprende invece la possibilità di rivedere Federico Bonazzoli in nerazzurro. Il prodotto del vivaio interessa per il ruolo di quarta punta, spendendo poco oppure proponendo uno scambio con Gaetano Oristanio, di ritorno dal prestito al Volendam.