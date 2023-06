L’Inter è al lavoro per quanto riguarda le cessioni. La giornata di oggi è tutta dedicata al caso Brozovic, ma il croato non è l’unica trattativa in uscita. Il Manchester United è molto interessato ad André Onana e nei prossimi giorni arriverà la prima offerta ufficiale. La dirigenza sta già pensando al sostituto e nelle ultime ore sono usciti già diversi nomi come post Onana.

L’ultimo nome per la porta nerazzurra è quello di Alex Meret secondo quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno. Il portiere fresco Campione d’Italia con il Napoli è stato uno dei temi dell’incontro avvenuto nella giornata di ieri tra l’ad Beppe Marotta e il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis. I due si erano incontrati per discutere sui diritti tv, chiaro che con l’inizio del calciomercato i temi trattati siano stati diversi.