Sky UK – Barella giura amore all’Inter: respinta la Premier League

Il calcio sta cambiando e in questo periodo affezionarsi a un giocatore è rischioso. Lo sanno bene i tifosi milanisti che vedevano in Sandro Tonali la bandiera e il futuro del proprio club, prima del trasferimento al Newcastle. L’Inter negli anni scorsi si è trovata costretta a salutare diversi campioni, per uno di quelli rimasti potrebbe non accadere quanto già successo con Hakimi, Lukaku e quest’anno con Skriniar.

Si tratta di Nicolò Barella, all’Inter dal 2019. L’ex Cagliari avrebbe tutta l’intenzione di rimanere in nerazzurro e di diventare una leggenda del club. Volontà confermata da Sky Sport UK che allontana così i tanti club della Premier League interessati al centrocampista classe 1997.

L’opinione di Passione Inter

Come scritto nelle prime righe, il calcio sta cambiando. I tifosi nerazzurri in primis sono stati abituati a dover salutare un proprio campione quasi ogni estate negli ultimi anni. I motivi sono chiari a tutti ma non è che ciò semplifichi la situazione, anzi. Barella rappresenta la speranza nei cuori dei nerazzurri, assieme a Lautaro Martinez e Bastoni, vicino al rinnovo. Loro tre, assieme a Dimarco erano stati definiti gli “incedibili” una volta finita la stagione. La loro volontà conta, il legame che si è creato tra loro e la tifoseria anche. L’esempio di Tonali spaventa un po’ tutti ma la gestione societaria del Milan è diversa da quella dei nerazzurri. Ne è un chiaro esempio l’addio di Maldini qualche settimana prima. Ora però è tempo che la fascia di Capitano torni sul braccio di chi la merita davvero e Barella è sicuramente uno dei favoriti.