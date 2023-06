Mercato – Brozovic può partire. C’è un nome in pole per sostituirlo

Grande fermento per il mercato dell’Inter che entra nel vivo. Movimenti anche a centrocampo, dove Marcelo Brozovic nonostante il finale in crescendo secondo il Corriere della Sera sarà il “partente nobile”. Età, ingaggio e alcune frizioni in stagione porterebbero alla separazione.

Con la sua partenza, lo stesso quotidiano riferisce che il colpo in entrata potrebbe essere Davide Frattesi valutato 40 milioni di euro dal Sassuolo che, però, è interessato a Mulattieri e Fabbian come parziali contropartite.

L’opinione di Passione Inter

Brozovic è un elemento complicato da sostituire, ma l’addio spalancherebbe le porte alla totale conversione di Calhanoglu a playmaker con Asllani in rampa di lancio come prima alternativa. A questo punto quindi l’esigenza di un nuovo innesto si sposta sulla mezzala, dove si parla anche di Milinkovic-Savic. Frattesi è un profilo molto interessante, un’alternativa valida a Barella che quest’anno non ha avuto un sostituto di livello. Il problema è la concorrenza di Roma, Juventus e non solo.