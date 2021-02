Dalla Francia – Occhi su Bruno Guimaraes del Lione: l’Inter gradisce. Smentiti contatti diretti

Il giovane centrocampista Bruno Guimarães, attualmente in forza al Lione, potrebbe divenire uno degli obiettivi di mercato dell’Inter in vista della prossima sessione estiva. Il calciatore, arrivato in Francia con molte aspettative ed impostosi subito come uno dei talenti più interessanti della Ligue 1 piace molto dalle parti di Viale della Liberazione, dove viene monitorato con parecchio interesse.

Stando a quanto riportato da FootMercato.com, nonostante il giocatore abbia un contratto sino al 2024 con la società francese, ci sarebbero stati già i primi contatti con diversi club importanti, fra cui l’Inter. La società nerazzurra vanta anche buoni rapporti con alcuni intermediari, come Giuliano Bertolucci, che potrebbero agevolare l’operazione.

La testata francese, però, ha contattato la dirigenza del Lione, che ha smentito contatti diretti con l’Inter. Non è facile, infatti, che il club scelga di privarsi di un giocatore così importante.

