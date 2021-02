SM – Conte rifiuta il ‘Tapiro d’Oro’ dopo la lite dello Stadium con Agnelli

Dopo la lite che ha fatto il giro del mondo lo scorso martedì sera tra Antonio Conte e Andrea Agnelli, come ci si poteva attendere il giornalista di ‘Striscia la Notizia’ Valerio Staffelli ha raggiunto il tecnico nerazzurro per consegnargli il famoso Tapiro d’Oro. Come ripreso da Sportmediaset, però, l’allenatore dell’Inter – già ‘attapirato’ lo scorso novembre – stavolta ha deciso di non accettare il premio dell’emittente Mediaset, evidentemente indispettito per quanto accaduto.

Ricordiamo infatti che lo scorso martedì sera Conte si è reso protagonista di una lite a distanza con il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Una vicenda che ha fatto parecchio discutere e che potrebbe essere oggetto nelle prossime settimane di un’indagine da parte della procura della Federcalcio. Non solo per quanto avvenuto tra l’allenatore e il numero uno bianconero all’Allianz Stadium e ripreso dalle telecamere, ma anche per una discussione avvenuta negli spogliatoi tra Paratici e Oriali.

IL NUOVO LOGO DELL’INTER DEBUTTERA’ IN QUESTO CAMPIONATO >>>