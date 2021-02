Raiola: “Rinnovo de Vrij? Lavoro nell’ombra. Su Pinamonti non siamo soddisfatti, ma era preventivato”

Intercettato da numerosi giornalisti questo pomeriggio a Palazzo Parigi a Milano presso la sede della Lega Serie A, Mino Raiola ha cercato di evitare le domande ricevute sui suoi calciatori di riferimento. Rispetto alle precedenti interviste che hanno fatto parecchio discutere, il procuratore stavolta è andato decisamente più cauto, soprattutto sul tema che riguarda il futuro di Paul Pogba. In riferimento all’Inter, invece, Raiola ha parlato sia di Stefan de Vrij che Andrea Pinamonti, entrambi sotto la sua procura.

Il difensore olandese è infatti nel pieno delle trattative con il club nerazzurro per il rinnovo, mentre l’attaccante in questa stagione ha trovato pochissimo spazio in prima squadra e lo scorso gennaio era pure finito sul mercato. Queste le parole di Raiola: “De Vrij? Non parlo, ho sempre lavorato nell’ombra e così continuerò a fare. Rinnovo? Parlate con l’Inter. Pinamonti? E’ un giovane a cui l’Inter ha proposto un cammino sportivo e lo sta facendo, è anche stato infortunato. Non puoi mai essere soddisfatto quando non giochi sempre, però l’avevamo preventivato”.

