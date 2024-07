Carboni pronto per la nuova squadra: “Visite mediche già fatte”

L’Inter è vicinissima a chiudere la prima operazione in uscita per quanto riguarda i numerosi giocatori rientranti dai prestiti. Si tratta di Franco Carboni, esterno destro classe 2003 che nell’ultima stagione ha giocato prima nel Monza e poi – da gennaio – nella Ternana in Serie B, senza tuttavia trovare spazio.

L’argentino approderà infatti al River Plate e, come testimonia Tyc Sports, è già a Buenos Aires dove ha svolto le visite mediche per conto dei Millonarios. A questo punto manca solo la firma su un affare che prevede il prestito con diritto di riscatto da 5 milioni, valido per 18 mesi e con opzione di riacquisto per l’Inter a circa 10 milioni.