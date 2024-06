I 12 GIOCATORI che tornano all’Inter oggi

Il 30 giugno è il giorno in cui si chiude ufficialmente la stagione sportiva, prima di aprire le porte a quella successiva dal 1° luglio. Per questo motivo, i club chiudono anche i bilanci alla stessa data, che viene utilizzata anche come termine ultimo per la scadenza dei contratti, anche per quanto riguarda i prestiti. L’Inter, oltre a salutare definitivamente cinque elementi, riaccoglierà 11 giocatori dalle esperienze vissute in altre squadre.

Quasi per tutti, il ritorno sarà soltanto temporaneo in attesa di una nuova sistemazione. Da questo elenco, che in realtà dovrebbe comprendere 13 nomi, abbiamo depennato Sebastiano Esposito e Franco Carboni, visto che le trattative in uscita sono già in fase estremamente avanzata. L’attaccante ripartirà dall’Empoli e tornerà in Serie A dopo la stagione vissuta alla Sampdoria in Serie B, mentre l’esterno destro classe 2003 tornerà in Argentina, al River Plate, dopo non essere riuscito ad imporsi in Italia con le maglie di Cagliari, Monza e Ternana.

Per entrambi, la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto: la durata del prestito sarà di 12 mesi per Esposito e di 18 mesi per Carboni (per quest’ultimo si conoscono già le cifre: 5 milioni il riscatto, 10 milioni l’opzione di riacquisto per l’Inter). Andiamo ad elencare ora gli altri 11 nomi e le rispettive situazioni:

1) Valentin Carboni: il talento argentino classe 2005, attualmente impegnato in Coppa America, per l’Inter vale più di 30 milioni. Nell’ultima stagione ha giocato al Monza e piace a diversi club di Serie A, fra cui Lazio e Fiorentina, ma ci sono anche gli occhi di club esteri. Difficile che rimanga in rosa, i nerazzurri vorrebbero evitare di perderne il controllo tramite un nuovo prestito o una cessione con opzione di riacquisto.

2) Joaquin Correa: l’argentino ha appena vissuto un’annata fallimentare al Marsiglia. I francesi non lo hanno riscattato, per l’Inter è fuori dal progetto e il club glielo ha già comunicato. Trattative in corso con il River Plate ma occhio anche alla pista araba. I nerazzurri puntano a ricevere un indennizzo minimo, vista anche la scadenza contrattuale al 2025.

3) Ionut Radu: situazione simile a quella del Tucu per il portiere romeno, che nell’ultima stagione ha fatto la riserva al Bournemouth, in Premier League. Gli inglesi non hanno esercitato l’opzione per riscattarlo e la dirigenza nerazzurra cerca una nuova sistemazione a titolo definitivo. Anche in questo caso, Marotta e Ausilio hanno preso contatti con intermediari arabi.

4) Martin Satriano: l’attaccante uruguaiano classe 2001 ha giocato una buona stagione al Brest, squadra che ha conquistato una storica qualificazione in Champions League. Per l’Inter oggi vale poco meno di 10 milioni, si tenta di trovare un nuovo club all’estero.

5) Gaetano Oristanio: il trequartista classe 2002 – reduce da una stagione al Cagliari – sembrava destinato al Genoa come contropartita nell’affare Josep Martinez, ma l’inserimento del Venezia ha escluso la possibilità. Il Grifone, comunque, resta interessato, ma su di lui oggi le favorite sembrano proprio i lagunari o il Verona. L’Inter vuole 5 milioni.

6) Francesco Pio Esposito: il centravanti del 2005 nella scorsa stagione ha giocato allo Spezia, in Serie B, contribuendo alla salvezza dei liguri. Per lui adesso sembrano spalancarsi le porte della Serie A e ci sono diversi club interessati, fra cui Torino e Cagliari. In cadetteria, invece, c’è il forte interesse della Sampdoria.

7) Mattia Zanotti: l’esterno destro classe 2003 si è messo in mostra al San Gallo ed è titolare nell’Italia Under 21. Forte l’interessamento di alcuni club svizzeri e tedeschi, ma piace anche in Italia, soprattutto alle concittadine Genoa e Sampdoria.

8) Zinho Vanheusden: il difensore belga classe 1999 è stato protagonista di una buona stagione in patria, ancora una volta allo Standard Liegi che però non dispone delle possibilità economiche per esercitare il riscatto da 7 milioni. La strada più probabile è che l’Inter ricorra a un nuovo prestito, ma Inzaghi comunque lo valuterà in ritiro.

9) Filip Stankovic: il portiere serbo classe 2002 potrebbe continuare la sua esperienza alla Sampdoria, dove si è affermato come titolare nell’ultima stagione. Le discussioni con i blucerchiati sono in corso, anche perché all’Inter piace il difensore Giovanni Leoni. Scambio in vista?

10) Eddie Salcedo: ennesima stagione deludente per l’attaccante classe 2002, che ha vissuto una stagione divisa in due, prima all’Eldense e poi al Lecco. Poche presenze, pochi gol e nessun lampo. L’Inter ha poche speranze di monetizzare, probabile un nuovo prestito.

11) Lucien Agoumé: il centrocampista francese classe 2002 è passato a gennaio in prestito al Siviglia per sei mesi e con gli andalusi ha giocato una buona seconda parte di stagione. Non abbastanza, però, per convincerli a riscattarlo e versare 8 milioni in Viale della Liberazione. Agoumé è in scadenza di contratto nel 2025, per cui l’Inter vorrebbe cederlo a titolo definitivo. In caso contrario, sarà necessario passare da un rinnovo.

12) Alessandro Fontanarosa: il difensore classe 2003 non è riuscito a conquistare un posto da titolare fisso al Cosenza in Serie B, pur venendo schierato in campo con grande frequenza. I calabresi non lo riscatteranno ed è probabile che l’Inter cerchi una nuova sistemazione in cadetteria.