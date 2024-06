I 5 GIOCATORI che lasciano l’Inter oggi

1 di 6

Il 30 giugno è da sempre una data molto significativa nel mondo del calcio, in quanto si chiudono i bilanci e si volta pagina, verso una nuova stagione. È il giorno in cui scadono i contratti dei calciatori che, se non rinnovati, sono liberi di dire addio e accasarsi altrove da svincolati.

Per quanto riguarda l’Inter, sono cinque i giocatori di Simone Inzaghi che oggi dicono addio al club. Per la maggior parte di essi si tratta di epiloghi annunciati, visto che già da tempo la dirigenza li aveva informati sul fatto che non rientrassero nei piani.