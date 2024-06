L’Inter ha deciso, addio all’attaccante: “Partenza necessaria”

L’Inter ha chiuso i primi tre colpi in entrata da regalare a Simone Inzaghi in altrettanti reparti differenti: Josep Martinez dal Genoa in porta, Piotr Zielinski dal Napoli a centrocampo, Mehdi Taremi dal Porto in attacco. In Viale della Liberazione, però, continuano a lavorare soprattutto su quest’ultimo reparto per rinforzarlo ulteriormente in vista della prossima stagione.

Attualmente, infatti, il club nerazzurro conta cinque punte: l’iraniano sopracitato, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marko Arnautovic e il rientrante Joaquin Correa. Negli ultimi giorni, Marotta e Ausilio hanno ospitato in sede Fahad Alqarni Sarih, intermediario per le operazioni con i club per l’Arabia Saudita. Nell’occasione, sembra che in dirigenza abbiano proposto alcuni calciatori in esubero fra cui Ionut Radu e proprio i due attaccanti, Correa e Arnautovic.

La posizione dell’Inter sull’argentino non è una sorpresa, visto che già dall’anno scorso è fuori dai progetti tecnici di Inzaghi. Fa più rumore, invece, la decisione sull’austriaco. Secondo Tuttosport, l’ex Bologna vorrebbe rimanere e anche l’allenatore gradirebbe la permanenza, ma il club ritiene la sua partenza necessaria per fare spazio a un nuovo acquisto, nello specifico Albert Gudmundsson del Genoa.