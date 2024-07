Inter, l’attaccante cambia idea? “Preferisce un’altra destinazione”

Uno degli affari dell’Inter in uscita che sembrava ormai spedito verso la conclusione potrebbe prendere una piega inaspettata. Il file è quello relativo a Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 che da oggi è tornato di fatto un giocatore nerazzurro dopo la stagione in prestito alla Sampdoria.

Negli ultimi giorni, Esposito sembrava destinato all’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per lui si sarebbe prospettato un ritorno in Serie A, dopo la stagione 2019-20 vissuta con l’Inter di Conte cui hanno fatto seguito i prestiti a Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht e Bari.

Tuttavia, secondo quanto riporta Sport Mediaset, l’attaccante ha messo in pausa i toscani per aspettare proprio la Samp. Con i blucerchiati nella stagione 2023-24 ha collezionato 23 presenze e firmato 6 gol. Molto dipenderà comunque anche da un’eventuale trattativa con i liguri, ma la preferenza di Esposito potrebbe essere quella di rimanere in Serie B e tentare la promozione con la squadra di Andrea Pirlo, sfumata quest’anno al primo turno dei playoff.