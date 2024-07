Slittano le visite mediche di Josep Martinez: cosa è successo

Servirà un po’ di pazienza aggiuntiva per l’ufficialità di Josep Martinez all’Inter. Le visite mediche del nuovo acquisto sembravano imminenti, tanto che l’arrivo del portiere spagnolo a Milano era previsto per la giornata di martedì 2 luglio, in modo da seguire il solito iter che prevede anche il passaggio in sede per la firma.

Secondo Sky Sport, tuttavia, c’è stato un rallentamento dovuto al fatto che mancano ancora dei dettagli fra Inter e Genoa, con qualcosa da sistemare fra nerazzurri e rossoblù a livello operativo e burocratico. In ogni caso, l’affare non sembra in discussione, così come le cifre: Josep Martinez sarà il terzo acquisto chiuso del calciomercato estivo interista, dopo Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, per 13,5 milioni più 2 milioni di bonus.