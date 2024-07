Stankovic vicino alla cessione: quanto incassa l’Inter

Dopo aver piazzato già tre colpi in entrata, l’Inter adesso sta lavorando anche sul calciomercato in uscita. In ballo non ci sono soltanto nomi della Prima Squadra come Marko Arnautovic, ma anche di giovani che nell’ultima stagione sono stati protagonisti in Primavera.

È il caso di Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan e fratello minore di Filip. Il centrocampista classe 2005, capitano dell’Under 19 nerazzurra, è infatti molto vicino al trasferimento in Svizzera, precisamente al Lucerna. Secondo Sky Sport, Stankovic dovrebbe essere ceduto al club elvetico in prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro.

L’Inter, in ogni caso, manterrà il controriscatto continuando di fatto a controllare il cartellino del giocatore, affermatosi nell’ultima annata come uno dei leader della squadra di Chivu, grazie a caratteristiche che lo rendono prezioso per gli allenatori.