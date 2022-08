Mercato – Inter, non solo Casadei: Agoumé e Salcedo vicini all’addio

I due giovani stanno per lasciare in prestito la formazione nerazzurra

Un altro dei nomi caldi sul mercato nerazzurro è quello di Cesare Casadei. Sul centrocampista classe 2003 è forte in Europa la concorrenza di Chelsea e Nizza, mentre in Italia a strizzare l'occhio al ragazzo venuto fuori dal settore giovanile dell' Inter è sempre il Sassuolo. I neroverdi anche in questo caso hanno ottime chance, soprattutto per la disponibilità ad inserire una recompra dentro l'affare.

Infine, a lasciare l'Inter saranno ancora una volta Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo. Come riportato da calciomercato.com, il centrocampista francese, dopo aver rifiutato la Cremonese, starebbe per tornare nuovamente in Ligue 1 dietro la corte del Lorient. Per il centravanti classe 2001, dopo le ultime esperienze in Serie A con le maglie di Verona e Spezia, potrebbe aprirsi una strada estera. Seguito da Pisa e Oviedo, l'attaccante nerazzurro potrebbe finire in Belgio allo Standard Liegi.