Lecce-Inter, il punto sugli infortunati: le condizioni di Brozovic, de Vrij e D’Ambrosio

Una sola nota stonata per Simone Inzaghi

Mancano solamente due giorni a Lecce-Inter , prima giornata della nuova stagione di Serie A 2022/23. Qualche piccolo problema fisico tra i ragazzi di Simone Inzaghi , però, è già emerso: guariti ormai da giorni Skriniar e Gosens, sono ora Marcelo Brozovic , Stefan de Vrij e Danilo D'Ambrosio ad essere alle prese con qualche acciacco. Ovviamente, da parte dello staff tecnico nerazzurro urge grande prudenza in vista di una stagione che sarà densa di impegni già nelle primissime settimane. Stando alle ultime indiscrezioni da Appiano Gentile, però, Inzaghi per ora può dormire sonni tranquilli.

Brozovic - Un affaticamento al polpaccio aveva impedito a Brozovic di scendere in campo nell' ultima amichevole precampionato contro il Villarreal . Al suo posto aveva giocato Kristjan Asllani , un'eventualità che però non dovrebbe riproporsi a Lecce, poiché il croato è recuperato e a disposizione.

De Vrij- Stesso discorso per il difensore centrale, vittima però solamente di un pestone alla caviglia rimediato in uno degli ultimi allenamenti. Nessun allarme: il gigante olandese sarà in campo a guidare la difesa.