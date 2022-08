VIDEO – Gli highlights di Inter-Villarreal 2-4: le reti di Lukaku e D’Ambrosio

Tutte le emozioni dell'ultima amichevole giocata dai nerazzurri in precampionato

Ultimo test precampionato per l'Inter di Simone Inzaghi, che purtroppo non chiude col botto perdendo 2-4 contro il Villarreal di Unai Emery. Partita molto complessa fin dall'inizio per i nerazzurri, che appaiono più pesanti fisicamente e mentalmente rispetto agli spagnolo. Ecco qui di seguito gli highlights del match di ieri giocato a Pescara.