Inter, le ultimissime sull’infortunio di Brozovic: il programma tra oggi e domani

Il croato in dubbio per la prima di campionato

Tra venerdì e sabato, Marcelo Brozovic ha accusato un piccolo problema al polpaccio che ha spinto lo staff dell' Inter a tenerlo precauzionalmente a riposo nell'ultima amichevole contro il Villarreal . Al posto del croato ha giocato il suo sostituto naturale, Kristjan Asllani , che ha alternato alcune cose positive ad altre meno positive, che hanno evidenziato la - normalissima e fisiologica - distanza nel valore dei due. Ora pero, il mondo Inter è in apnea per capire cosa ne sarà del centrocampista croato, che già l'anno scorso ha evidenziato la sua importanza nel gioco nerazzurro.

L'ultimo aggiornamento lo riporta il Corriere dello Sport: oggi Brozovic, come tutti i compagni, trascorrerà una domenica di riposo. Domani poi si ripresenterà ad Appiano Gentile e verranno valutate le sue condizioni. Rimane l'ottimismo che filtrava già nelle scorse ore, riguardo la non gravità del suo problema. È chiaro però che i rischi vanno azzerati, quindi la sua presenza in campo contro il Lecce resta in dubbio. Nel caso, pronto nuovamente Asllani a sostituirlo in mezzo al campo.