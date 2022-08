Sanchez, domani le visite mediche col Marsiglia! Le ultime anche su Skriniar e Dumfries

Ultimissime novità sul calciomercato in uscita dell' Inter . Se in entrata la squadra è già quasi pronta, al netto del vice de Vrij che ancora deve arrivare, qualcosa invece è ancora da aggiustare in uscita. A partire da Alexis Sanchez , ormai pronto a salutare Milano, al quale potrebbero aggiungersi o uno tra Skriniar e Dumfries - ad oggi molto improbabile -, oppure almeno uno tra Casadei e Pinamonti , con quest'ultimo che attende solo l'addio di Raspadori per unirsi al Sassuolo. Vediamo qui di seguito le ultime novità.

Dumfries - Altro discorso particolare riguarda Denzel Dumfries. Il Chelsea in questi giorni si è mostrato molto interessato, ma un'offerta convincente in sede all'Inter non è ancora arrivata. Peraltro, ricorda il Corriere dello Sport, il club londinese si prepara anche a chiudere per Wesley Fofana del Leicester, per una cifra che si avvicina ai 70 milioni di sterline. Difficile quindi pensare che, agli oltre 260 milioni investiti sul mercato finora (compresi quelli per Fofana), il Chelsea ne possa aggiungere 40-50 anche per arrivare a Dumfries.