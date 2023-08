Il mercato dell’Inter potrebbe non essere finito con il colpo Benjamin Pavard e nelle ultime ore della sessione estiva non sono escluse sorprese. Tutto ruota, in modo particolare, attorno al centrocampo. Si sono diffuse in queste ore delle voci attorno ad Asllani in uscita che, però, ad ora non trovano alcuna conferma secondo le notizie in possesso della nostra redazione (avrebbe anche poco senso, vista la possibilità di inserirlo come Under nella lista Serie A). Per il giovane Lucien Agoumé si proverà a trovare una sistemazione, possibilmente a titolo definitivo, mentre per Stefano Sensi aumentano considerevolmente le possibilità di una permanenza in rosa.

Allo stesso modo la dirigenza nerazzurra sta lavorando anche ad un possibile nuovo innesto a centrocampo, un settimo elemento da aggiungere. Chissà, all’occorrenza, per alzare anche uno dei centrocampisti sulla linea degli attaccanti, come avvenuto con Mkhitaryan.

Diversi nomi, più o meno concreti, stanno circolando in questo momento, con gli uomini mercato in gran fermento. Arrivano conferme sulla pista Tanguy Ndombele come soluzione low cost, notizia che avevamo anticipato ieri pomeriggio nel nostro Club su Discord e ora viene ribattuta: si è mosso forte il Genoa, ma il giocatore aspetta una chiamata da un club che gioca la Champions. Il giornalista Alfredo Pedullà ha segnalato due talenti del Salisburgo come Gourna-Douath e Kjaergaard, mentre Gianluca Di Marzio ha parlato di contatti per Maxime Lopez del Sassuolo e Soumaré del Leicester. Hanno perso quota, invece, le candidature di Barak (visti i rapporti con la Fiorentina), Gravenberch del Bayern Monaco (un sogno, operazione complessa) e Maggiore della Salernitana. Attenzione poi ad Anton Stach del Mainz sul quale si era mossa l’Atalanta senza poi chiudere e può essere un altro nome mercato delle ultime ore.