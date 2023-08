Dopo una lunga trattativa, ora è ufficiale: Benjamin Pavard è un nuovo giocatore dell‘Inter. Fresco di firma sul contratto, il difensore francese ha subito svolto la consueta prima intervista da nerazzurro a Inter TV. Queste le sue parole:

INTER – “L’Inter è un club vincente, lo testimoniano i trofei e io gioco a calcio per vincere i trofei. Questo mi ha portato a scegliere l’Inter”.

SOMMER-THURAM – “Abbiamo parlato diverse volte, con Marcus ci siamo scambiati diversi messaggi. Mi hanno raccontato che è un grande club e che la squadra è ottima. Sono contento di essere arrivato in una squadra di questo spessore”.

COSA DARE ALL’INTER – “Cosa posso portare all’Inter? Sicuramente tutta l’esperienza che ho maturato giocando nel Bayern Monaco e nella nazionale francese. Ho accumulato molta esperienza e imparato tante cose. Ora sta a me dimostrare sul campo il mio valore, offrendo prestazioni all’altezza.

OBIETTIVI – “Voglio aggiungere la seconda stella, vincere lo Scudetto. Io gioco per vincere trofei, e questa cosa è importante per i tifosi, per i giocatori e per tutto il Club. Farò tutto il possibile per conquistare quanti più titoli possibili. In squadra ci sono ottimi giocatori per raggiungere i nostri obiettivi”.

RUOLO – “Sono arrivato per giocare come difensore centrale, ma posso dare il mio contributo in diversi ruoli del reparto”.

VIZIO DEL GOL – “Mi piace ritrovarmi davanti alla porta. Il mio obiettivo è quello di vincere partite e titoli, se poi posso festeggiare un gol con i tifosi ancora meglio. Un difensore deve difendere bene, vincere i contrasti ed essere solido in difesa. Se poi si riesce a segnare o a fare qualche assist tanto di guadagnato. Un difensore, però deve innanzitutto saper difendere”.