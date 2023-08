L’arrivo imminente dell’ufficialità dell’acquisto di Benjamin Pavard non chiude il mercato dell’Inter. Come vi raccontiamo da giorni non è stata abbandonata l’idea di aggiungere un ultimo tassello a centrocampo e un’ulteriore conferma in questo senso arriva dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio che su Twitter scrive di contatti in corso tra la dirigenza nerazzurra ed il Sassuolo per il francese Maxime Lopez, mentre nel frattempo ci sarebbe stata anche una richiesta di informazioni Boubakary Soumaré in uscita dal Leicester.

L’opinione di Passione Inter

L’arrivo di un nuovo centrocampista dovrebbe essere comunque legato alle uscite di Sensi e Agoume che, altrimenti, finirebbero fuori dalla lista Champions. Sorprendono un po’ i nomi accostati, per vari motivi. Innanzitutto le enormi differenze: Maxime Lopez (1,67) è decisamente meno fisico del più strutturato (quasi 1,90) Soumaré, molto forte e robusto. Il francese del Sassuolo, poi, è più un regista con caratteristiche possono ricordare Marcelo Brozovic, Soumaré più mediano di rottura. Ma se si aggiunge concorrenza nella casella di Calhanoglu, che fine fa un Asllani fin qui poco impiegato e da Inzaghi non visto come mezzala?