Davide Frattesi è stato uno degli acquisti più importanti di questa estate in Serie A, eppure per ora in campionato ha visto il campo per soli 29 minuti e tra i tifosi c’è chi scalpita per vederlo titolare. Oggi ne parla La Gazzetta dello Sport che sottolinea come Inzaghi avrebbe previsto un piano specifico per l’integrazione del centrocampista nell’Inter visto il salto non indifferente dal Sasusolo. Anche contro la Fiorentina, dunque, è probabile che Frattesi parta dietro il solito blocco composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. L’idea, poi, è quella di aprire maggiormente le rotazioni non appena inizieranno gli impegni ravvicinati, tra turno infrasettimanale in Serie A e Champions League. Nelle gerarchie Frattesi parte davanti a Stefano Sensi e per questo ha una doppia possibilità, sia come sostituto di Barella che di Mkhitaryan (con Barella che potrebbe passare a sinistra). Dopo la prima sosta, dunque, l’avventura interista di Frattesi dovrebbe decollare, con l’obiettivo a lungo termine di fargli scalare ancora le gerarchie.