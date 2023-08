Chi è Marchetti, l’arbitro di Inter-Fiorentina

Si torna a San Siro per la terza giornata del campionato di Serie A che vedrà l’Inter affrontare la Fiorentina domenica 3 settembre alle 18.30.

A dirigere la gara sarà Matteo Marchetti, classe 1989 della sezione di Ostia.

Marchetti è un volto relativamente nuovo della Serie A dove vanta una ventina di presenze. In questo campionato ha diretto Sassuolo-Atalanta 0-2 della prima giornata: partita scivolata via senza problemi né episodi particolari da segnalare.

La sua ascesa è stata molto rapida dai campi delle categorie dilettantistiche fino alla Serie C, nel 2020 il salto in Serie B e a febbraio 2021 anche il debutto in Serie A. Proviene da un percorso di studi in Giurisprudenza, viene definito un direttore di gara molto freddo, non estrae un gran numero di cartellini ed è portato al dialogo in linea con la nuova generazione della classe arbitrale.

Gli assistenti saranno Costanzo e Passeri, quarto uomo Sacchi. Al VAR Mazzoleni con AVAR Paganessi.