Le ultime 48 ore del mercato estivo possono ancora riservare grandi sorprese per l’Inter che registra particolare fermento soprattutto a centrocampo. Vari profili sono sotto osservazione proprio in questo momento per completare un reparto in cui il tecnico Inzaghi, secondo indiscrezioni, vorrebbe arrivare ad avere sette elementi affidabili: da Maxime Lopez e Ndombele (i nomi più caldi) alle piste Soumaré e Kjaergaard (nettamente più difficili) l’idea di due nuovi innesti in poche ore circola concretamente. Questo perché in uscita c’è il giovane Lucien Agoumé, oltre a dover definire la situazione relativa ad Asllani che potrebbe finire altrove (Sassuolo?) per guadagnare minutaggio e Stefano Sensi.

Proprio su quest’ultimo, in questi minuti, è spuntato un possibile indizio direttamente dallo store ufficiale dell’Inter: dal sito nerazzurro, infatti, è sparita la possibilità di personalizzare la maglia con il numero 5 del centrocampista di Urbino. Cessione imminente o cambio numero?

L’opinione di Passione Inter

Sorprende questo cambio di rotta con l’idea di aggiungere un settimo centrocampista che, inevitabilmente, avrà poco spazio. Abbiamo fatto il punto anche con la questione liste in questo approfondimento.