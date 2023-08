L’Inter può davvero acquistare DUE centrocampisti? Il punto sulle liste Serie A e UEFA

L’Inter sta ragionando sull’acquisto di due centrocampisti per completare la rosa. Una rivoluzione in mediana, che dovrebbe portare anche alla cessione di qualche elemento presente in rosa. In particolare, potrebbe venire a crearsi qualche problema con le liste dei giocatori iscrivibili alle diverse competizioni. In particolare, con quella UEFA.

Questa la situazione della rosa dell’Inter al momento attuale:

In Serie A, c’è una soglia è di 25 calciatori massimo da poter iscrivere al campionato di. Anche confermando Sensi e Agoumé, l’Inter avrebbe 24 giocatori e non ci dovrebbero essere particolari problemi nell’aggiungere un ulteriore elemento.

Se gli acquisti dovessero essere due, allora servirebbe una cessione: ecco perché si sta valutando uno scambio di prestiti Maxime Lopez-Asllani con il Sassuolo. L’albanese sarebbe anche iscrivibile alla lista degli Under. In caso di sua partenza, comunque, Agoumé che sarebbe il 25esimo elemento, essendo considerabile come un giocatore cresciuto nel vivaio dell’Inter, secondo i parametri della Serie A.

Diversa, invece, la questione della lista UEFA, dove i parametri più stringenti potrebbero creare qualche grattacapo. Infatti, né Agoumé, né Bastoni sono iscrivibili come giocatori del vivaio dell’Inter, e questo causerebbe qualche esclusione.

I nerazzurri, infatti, avrebbero a disposizione altri 23 slot e con l’acquisto di altri due giocatori (dando per scontato la partenza di Asllani), sarebbero 2 i giocatori della rosa attuale a dover essere esclusi. Uno sarebbe quasi sicuramente lo stesso Agoumé, che peraltro potrebbe anche essere ceduto.

E l’altro nome? Sensi potrebbe essere l’opzione più credibile, dal momento che i nuovi acquisti potrebbero rendere il suo ruolo in squadra ancor più marginale. Se, invece, si volesse mantenere una mediana profonda, a rimanere fuori potrebbe essere uno tra Bisseck? Difficile pensare che Inzaghi si privi di opzioni sulle fasce o in attacco.