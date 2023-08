L’arrivo di Pavard all’Inter potrebbe non essere l’ultimo movimento di mercato dell’Inter, che studia il colpo finale a centrocampo. Anzi, il doppio colpo, come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. I nerazzurri, infatti, potrebbero non limitarsi all’acquisto di un solo giocatore.

Gli obiettivi sono due: Tanguy Ndombele del Tottenham e Maxime Lopez del Sassuolo. Quest’ultimo, in particolare, sarebbe il preferito di Inzaghi, dal momento che potrebbe essere il regista perfetto per sostituire Calhanoglu. Molto più di Asllani, con il quale non è mai scattata la scintilla. L’albanese, però, ha bisogno di giocare. Ecco, allora, che prende piede l’ipotesi di uno scambio di prestiti con gli emiliani.

Al tempo stesso, l’Inter sa di aver perso fisicità a centrocampo con l’addio di Gagliardini. Per questo motivo valuta anche l’ex centrocampista del Napoli. Il Tottenham aveva raggiunto un accordo con il Genoa nelle ultime ore per il prestito, ma proprio il giocatore avrebbe frenato il trasferimento. Sta aspettando l’Inter.

Da capire se uno tra Sensi e Agoumé dovrà lasciare l’Inter per far spazio a Ndombele. In entrambi i casi, comunque, si tratterebbe di operazioni da fare a costo zero, perché non c’è la necessità di acquistare: la rosa è completa e sul mercato si stanno sondando solo possibili occasioni per ritoccarla leggermente.

L’opinione di Passione Inter

Il mercato dell’Inter sembra non finire mai e ora potrebbe aggiungere addirittura due nuovi tasselli alla rosa di Inzaghi. Sia Ndombele che Lopez sarebbero acquisti sensati per caratteristiche fisiche e tecniche e aggiungerebbero ulteriore profondità alla rosa. Il dubbio è: ha senso stravolgere (sacrificando Asllani) il reparto migliore della rosa e che ora sembra avere un perfetto equilibrio?