Ecco perché l’Inter pensa di scambiare Asllani per Maxime Lopez

C’è ancora spazio per altre trattative nell’intenso mercato dell’Inter. I nerazzurri, infatti, valutano l’acquisto a costo zero di due centrocampisti per completare il reparto. Uno di questi sarebbe Maxime Lopez, in uscita dal Sassuolo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza interista sarebbe pronta a offrire ai neroverdi uno scambio di prestiti con Kristjan Asllani, rimasto sempre seduto in panchina nelle prime due giornate di Serie A.

Secondo la Rosea, oltre a quello di natura economica, ci sarebbero una serie di motivazioni tecniche. Inzaghi vuole un vice-Calhanoglu, ovvero un giocatore in grado di dare garanzie da regista nelle gare in cui il turco dovrà rifiatare. In questo senso, Asllani non ha mai convinto il tecnico piacentino, con il quale, evidentemente, non è scattata la scintilla.

L’Inter, però, ha investito tanto su Asllani e non può certo permettersi di tenerlo in panchina per un’altra stagione. Ecco, allora, che lo scambio di prestiti con il Sassuolo potrebbe essere l’occasione giusta per far fare esperienza al classe 2002, in un contesto nel quale sarebbe sicuramente più utilizzato.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter era parsa molto chiara durante l’estate: Asllani sarebbe rimasto in rosa per continuare il suo percorso di crescita. Qualcosa deve essere cambiato nelle valutazioni della dirigenza. Che sia stato lo stesso Inzaghi a esprimere la necessità di un giocatore diverso? Ora, resta da capire se quest’operazione si concretizzerà realmente in queste ultime ore di mercato.