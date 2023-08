La nuova edizione della Champions League è pronta a entrare nel vivo. Terminati i turni preliminari, è tempo di decidere quali saranno i gruppi della fase a gironi. Il sorteggio si svolgerà oggi alle 18, a Montecarlo. L’Inter sarà in seconda fascia.

Come di consueto, noi di Passione Inter abbiamo provato ad anticipare i tempi e abbiamo chiesto all’algoritmo di simulare il sorteggio dei gironi di Champions League. Ecco l’esito:

All’Inter, estratta nel girone F, è andata tutto sommato bene. Se davvero fosse questo il sorteggio, i nerazzurri eviterebbero tutte le “big” del calcio europeo. Certo, ci sarebbe da affrontare il Siviglia, vincitore dell’Europa League. Tuttavia, si tratterebbe di un avversario alla portata degli uomini di Inzaghi. Stessa cosa per Salisburgo (battuto in amichevole) e Lens, fresco di ritorno in Europa dopo 20 anni.