Champions League, sorteggio gironi: dove vederlo in tv e streaming

Giovedì 31 agosto verranno sorteggiati i gironi della prossima Champions League. L’anno scorso all’Inter capitò uno dei più difficili con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Ciò non fermò Inzaghi e i suoi che riuscirono ad arrivare alla finale della coppa dalle grandi orecchie. Quest’anno i nerazzurri saranno in seconda fascia e scopriranno il proprio destino dalle 18.00 in poi, in diretta da Montecarlo.

A seguire il tutto ci saremo anche noi di Passione Inter, in diretta già dalle 17.30. I sorteggi in diretta tv saranno visibili su Sky Sport 24 e sul Canale 20 del digitale terrestre. Per la diretta streaming invece sarà possibile seguirli da Amazon Prime Video, Skygo, NOWTV, Mediaset Infinity e il sito ufficiale della UEFA.