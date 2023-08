Oggi, giovedì 31 agosto si terranno i sorteggi della fase a gironi della Champions League. L’evento si svolgerà a Montecarlo, dalle ore 18, e quest’anno vedrò l’Inter partire dalla seconda fascia, dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione.

Quali saranno gli avversari che i nerazzurri potranno affrontare? E quali, invece, no. Vediamo cosa dice il regolamento e come funziona il sorteggio di Champions League.

32 SQUADRE

Come ogni anno, le squadre sono 32 divise in 4 fasce: 8 squadre, quindi, per ogni fascia. Nella prima fascia si trovano: la vincitrice della Champions League, la vincitrice dell’Europa League e le 6 squadre vincitrici dei campionati più in alto nel ranking UEFA.

Dalla seconda alla quarta fascia, invece, si posizionano le squadre qualificate alla Champions League (o in base al piazzamento nel proprio campionato, o in base alla vittoria negli spareggi di Champions League) secondo il ranking del club.

REGOLE

La principale regola presente ai sorteggi della fase a gironi di Champions League riguarda l’impossibilità di posizionare due o più squadre della stessa nazionalità nel medesimo girone. Va da sé che l’Inter, quindi, non potrà pescare il Napoli (prima fascia), il Milan e la Lazio (entrambe in terza fascia). Inoltre, nel caso di nazioni con 2 squadre rappresentanti, esse verranno abbinate in modo da ripartirne i rispettivi incontri tra martedì e mercoledì. Nel caso invece di nazioni con 4 squadre rappresentanti, verranno effettuati due abbinamenti basati sui palinsesti televisivi. Ulteriori dettagli in merito verranno forniti a margine del sorteggio.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Queste le 32 squadre partecipanti al sorteggio, divise nelle 4 fasce: