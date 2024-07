5 CESSIONI a un passo: quanto incassa l’Inter

L’Inter è vicina a piazzare cinque colpi in uscita sul calciomercato e, nello specifico, si tratta di giovani calciatori che lo scorso anno sono partiti in prestito. Qualcuno adesso saluterà Milano a titolo definitivo, altri nuovamente a titolo temporaneo.

L’incasso più cospicuo arriverà da Gaetano Oristanio. Il trequartista classe 2002, dopo il prestito al Cagliari, questa volta dovrebbe lasciare l’Inter definitivamente: la sua cessione al Venezia frutterà 5 milioni di euro. I nerazzurri non dovrebbero garantirsi il diritto di riacquisto, ma solo una percentuale sulla rivendita. In Laguna passerà anche Filip Stankovic, portiere che nel 2022-23 ha difeso i pali della Sampdoria. Per il figlio di Dejan si prospetta il salto in Serie A con la formula del prestito.

Un altro incasso arriverà da Mattia Zanotti, che rimarrà in Svizzera ma cambierà maglia: dal San Gallo passerà al Lugano per un’affare da 2 milioni di euro. Sembra deciso anche il futuro dei fratelli Esposito, con Sebastiano (classe 2002) e Francesco Pio (classe 2005) che lo scorso anno sono stati ceduti rispettivamente a Sampdoria e Spezia. Il più piccolo dei due dovrebbe giocare ancora in maglia bianconera in prestito; il più grande ritornerà invece in Serie A, precisamente all’Empoli, in prestito con diritto di riscatto per una cifra fissata intorno ai 7 milioni di euro.