Il piano di Marotta può sfumare: “Contatti con il Barcellona”

Il Barcellona fa sul serio per Federico Chiesa. L’ala offensiva della Juventus è infatti ai margini del progetto tecnico di Thiago Motta e il club bianconero sta cercando in tutti i modi di cederlo entro il 30 agosto (quando finirà la sessione estiva di calciomercato), in modo da scongiurare l’addio a zero fra un anno, visto il contratto in scadenza.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’agente del classe 1997, Fali Ramadani, è in contatto con il Barça per trovare la quadra in vista di un trasferimento dell’ex Fiorentina in Catalogna. In ogni caso, servirà poi un’intesa economica fra i blaugrana e la Juventus, che non accetta contropartite tecniche.

La pista estera sembrerebbe oggi favorita per quanto riguarda Chiesa, visto che anche il Chelsea è interessato da tempo al giocatore. Poco probabile – sempre secondo Di Marzio – la soluzione Serie A. L’Inter del presidente Giuseppe Marotta continua a monitorare la situazione e si è già informata, ma soprattutto in vista di un eventuale trasferimento a parametro zero fra un anno, vista l’abbondanza numerica in attacco che al momento non consente investimenti. In Italia, poi, occhio anche alla Roma se dovesse partire Paulo Dybala e al Milan, che con i bianconeri ha appena definito la cessione di Pierre Kalulu.