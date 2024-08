Inter, ribaltone in porta: “Josep Martinez spinge per il sorpasso”

Nella giornata di ieri, Yann Sommer ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale svizzera con tanto di dichiarazione d’intenti: adesso vuole dedicarsi soltanto all’Inter. Secondo Tuttosport, la notizia è stata accolta favorevolmente dal mondo nerazzurro ed è possibile che il portiere possa rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025, allungando il vincolo fino al 2026.

Tuttavia, non sono passati inosservati i numerosi errori commessi da Sommer contro il Genoa: la valutazione errata sul primo gol, l’indecisione in uscita su Vitinha e le insolite imprecisioni in fase di impostazione con i piedi hanno reso la sua prova insufficiente. E allora, La Gazzetta dello Sport e il quotidiano torinese si soffermano sulla figura di Josep Martinez e su un possibile sorpasso. Rispetto al 2023-24, infatti, quest’anno Sommer ha alle sue spalle un portiere che spinge forte per invertire la gerarchia.

Quello per il portiere spagnolo è stato l’unico vero investimento effettuato durante l’estate su un cartellino, visti i 15 milioni di euro versati proprio al Genoa. Presto per parlare di un ribaltone immediato, ma è chiaro che già dalla prossima stagione Martinez sarà presumibilmente il titolare della porta nerazzurra. Lo spagnolo classe 1997, in ogni caso, già quest’anno è destinato a giocare più delle sei partite concesse ad Emil Audero nella scorsa stagione.

Se poi Sommer dovesse confermare il trend negativo anche nelle prossime uscite, il processo di avvicendamento potrebbe essere accelerato sulla scia di quanto accaduto fra Samir Handanovic e André Onana due anni fa. Tuttavia, sono discorsi ancora prematuri e tutto induce a pensare (e sperare) che quella di Sommer a Marassi sia stata soltanto una giornata no. Lo svizzero vuole dimostrarlo a partire da Inter-Lecce, seconda giornata di Serie A in programma sabato sera.