CdS: “Attacco Inter, ecco perché qualcosa accadrà”

Mancano dieci giorni alla fine del calciomercato e l’unica cosa certa, in chiave Inter, è che arriverà un difensore di piede mancino. Tuttavia, continuano a registrarsi indiscrezioni relative a un possibile movimento in attacco.

Secondo il Corriere dello Sport, tutto lascia credere che intorno al reparto offensivo qualcosa accadrà. Bisogna partire innanzitutto dalla richiesta di Simone Inzaghi: avere cinque punte a disposizione. Allo stato dell’arte, i nerazzurri avrebbero bisogno di muoversi soltanto in uscita con le cessioni di Eddie Salcedo e soprattutto Martin Satriano, sul quale è piombato il Marsiglia. L’Inter accetterà solo un trasferimento a titolo definitivo per 6 milioni di euro, stessa cifra per la quale si era accordata con il Brest prima che l’attaccante uruguaiano facesse saltare l’affare.

Tuttavia, la situazione è fluida anche intorno a Joaquin Correa. L’argentino ad oggi sarebbe il quinto interprete del reparto attaccanti, ma l’idea in Viale della Liberazione è che da qui al 30 agosto il Tucu partirà. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero ricavare qualcosa dal cartellino e risparmiare sull’ingaggio da 3,5 milioni di euro. Occhio all’interesse del Genoa, anche perché lo stesso Gilardino ha ammesso il gradimento per Correa, ma trovare un incastro sulle cifre con il Grifone sarà complicato.

Se davvero Correa e Satriano dovessero salutare (e dando per scontato che verrà trovata una sistemazione per Salcedo), allora l’Inter avrebbe bisogno di un nuovo attaccante per accontentare la richiesta numerica di Inzaghi e avere un quinto interprete offensivo a disposizione, possibilmente con caratteristiche diverse. La lacuna, com’è noto, risiede nella capacità di creare superiorità numerica saltando l’uomo: si andrà, eventualmente, su questo tipo di profilo.