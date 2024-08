L’Inter in pole per l’attaccante: “Piace a mezza Europa”

L’Inter continua nella sua politica di ringiovanimento voluta da Oaktree e il reparto offensivo non fa eccezione. Per questo motivo, secondo Calciomercato.it, il club nerazzurro sarebbe piombato sul grande talento del Basilea, Agon Rexhaj, svizzero classe 2007 che ha compiuto 17 anni lo scorso marzo.

Su di lui ci sarebbe mezza Europa e le principali contendenti sono la Juventus in Italia, il Barcellona in Spagna e il Bayern Monaco in Germania. L’Inter avrebbe però messo la freccia sulla concorrenza e si prepara ad avviare la trattativa per accaparrarsi l’attaccante, il cui contratto con il Basilea scade il prossimo 30 giugno 2025.

Rexhaj viene paragonato dagli addetti ai lavori a Rafael Leao del Milan, vista la sua velocità e la grande progressione nello spazio. Se il portoghese rossonero non ha mai totalizzato grandissimi numeri in quanto a gol, lo svizzero vede invece molto di più la porta anche in virtù della sua importante struttura fisica, vista l’altezza di 188 cm.