Inter, addio all’attaccante? “Proposto al Barcellona”

L’ipotesi che arrivi un nuovo attaccante all’Inter è molto difficile, ma non può ancora essere esclusa. La permanenza in rosa di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, infatti, rende parecchio ostica la strada verso l’eventuale innesto nel reparto avanzato negli ultimi giorni di calciomercato, ma i nerazzurri continuano a monitorare diverse situazioni.

Fra queste c’è sicuramente quella di Federico Chiesa, attualmente fuori rosa alla Juventus perché non rientra nel progetto del nuovo allenatore Thiago Motta. L’ex Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2025 e in casa bianconera c’è urgenza di cederlo, motivo per cui Giuseppe Marotta e Piero Ausilio tengono d’occhio la situazione, anche per un eventuale ingaggio a zero fra un anno.

Se in Italia la squadra più interessata sembra essere la Roma, specialmente nel caso in cui Paulo Dybala dovesse partire verso l’Arabia Saudita, alcune minacce potrebbero arrivare anche dall’estero. Secondo il quotidiano catalano Sport (versione confermata anche da Gianluigi Longari di Sportitalia), gli agenti hanno proposto Chiesa al Barcellona. Al momento, i blaugrana starebbero valutando l’opportunità e non c’è ancora nulla di approfondito.