Con qualche paletto in più, seguendo le indicazioni della nuova era Oaktree, ma la specialità della casa all’Inter resta il colpo a parametro zero. Taremi e Zielinski sono gli ultimi in ordine cronologico, portati in nerazzurri dai dirigenti che si sono mossi in largo anticipo e, come da tradizione, sono già ripartiti a caccia delle nuove occasioni per l’estate 2025.

Sono sei, secondo Tuttosport, i nomi cerchiati in rosso e da tenere d’occhio per l’anno prossimo. Su tutti il profilo di Jonathan David, attaccante classe 2000 del Lille fortemente corteggiato anche dalla Juventus: canadese, abile nell’attaccare la profondità e con uno spiccato senso del gol, è uno dei nomi più interessanti nella lista dei possibili svincolati e l’Inter lo segue per occupare gli slot che con ogni probabilità verranno liberati da Correa e Arnautovic.

Occhi poi soprattutto sulla difesa: Jonathan Tah è uno dei giocatori più apprezzati, anche se si rischia una forte concorrenza per il tedesco del Bayer Leverkusen. Da monitorare allora anche Boscagli del PSV Eindhoven, Doekhi dell’Union Berlino e Solet del Salisburgo. Sulla destra, poi, c’è Rensch dell’Ajax come possibile sostituto di Dumfries in caso di addio. Tutti potenziali parametri zero, ovvero ingaggiabili senza dover acquistare il cartellino, su cui però bisogna muoversi presto.