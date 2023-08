Joaquin Correa rimane in uscita e all’Inter c’è un cauto ottimismo sulla possibilità che l’argentino esca prima della fine del mercato. Così, accanto a Scamacca sul quale si procede a prescindere, la dirigenza nerazzurra non perde di vista anche un possibile secondo colpo in attacco per sostituire l’ex Lazio.

Secondo Tuttosport ci sono due piste da seguire in modo particolare: una conduce a Folarin Balogun dell’Arsenal (che chiede per ora una cifra troppo elevata), l’altra invece a Dodi Lukebakio dell’Hertha Berlino che era stato accostato all’inizio della sessione estiva.

L’opinione di Passione Inter

L’uscita di Correa, anche per motivi di bilancio, sarebbe molto utile per poter reinvestire e completare la rosa con giocatori più funzionali. Balogun è un gran talento con potenziale ancora da esplorare, ma ad ora le cifre sono troppo elevate. Lukebakio un’opzione più abbordabile: un esterno d’attacco che può essere convertito in seconda punta, abile nel dribbling. Può completarsi bene con Lautaro e Scamacca soprattutto.