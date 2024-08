Cessione Correa al fotofinish: può rimanere in Serie A

Domani sera si chiuderà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. L’Inter, in queste ore, è particolarmente impegnata per finalizzare l’acquisto di Tomas Palacios superando gli ostacoli burocratici, ma ci sono da registrare anche nei movimenti in uscita. Il club nerazzurro, infatti, ha in rosa degli esuberi come Eddie Salcedo o Ionut Radu che ancora non sono stati piazzati altrove, ma nelle ultimissime ore potrebbe partire a sorpresa (almeno per come si sono messe le cose) anche Joaquin Correa.

Sull’argentino ci sarebbe infatti da registrare l’interesse del Venezia neopromosso in Serie A. Secondo La Nuova Venezia, si tratta per il momento di un’idea last minute e bisognerà verificare se la suggestione si trasformerà in un’offerta concreta.

L’opinione di Passione Inter

Riteniamo fortemente improbabile che l’affare vada in porto, viste le numerose difficoltà in gioco. Da un lato la volontà del giocatore, che difficilmente si unirebbe a una provinciale di Serie A; dall’altro la capacità economica del Venezia che – anche qualora l’Inter liberasse Correa a titolo praticamente gratuito – difficilmente potrebbe permettersi l’ingaggio dell’argentino, pari a 3,5 milioni netti annuali. Oggi l’ipotesi più concreta vede l’ex Lazio rimanere in nerazzurro come quinta punta per la Serie A e fuori dalla lista Champions League.

Qualcosa potrebbe smuoversi, piuttosto, nel caso in cui Correa accettasse la destinazione estera, visto che alcuni mercati (come quello turco o arabo) terminano più tardi rispetto a quanto accade in Italia. E l’Inter sarebbe libera di operare in uscita anche dopo il 30 agosto.