Champions League, le 8 avversarie dell’Inter secondo l’algoritmo

Manca ormai pochissimo all’attesissimo sorteggio della nuova Champions League, che cambierà radicalmente volto in seguito alla riforma voluta dalla UEFA. Addio alle tre squadre da affrontare in una fase a gironi da sei partite, quest’anno le avversarie saranno otto (due per ogni fascia) e tutte diverse, con quattro partite in casa e altrettante in trasferta sorteggiate in maniera casuale.

Prima del verdetto ufficiale, abbiamo chiesto all’algoritmo drawsimulator di simulare un sorteggio possibile per l’Inter. Ne emerge un quadro abbastanza ostico nella prima metà di gare e più agevole nelle successive:

Giornata 1: Inter-Bayern Monaco

Giornata 2: Real Madrid-Inter

Giornata 3: Inter-Club Brugge

Giornata 4: Bayer Leverkusen-Inter

Giornata 5: Inter-Young Boys

Giornata 6: Psv Eindhoven-Inter

Giornata 7: Inter-Slovan Bratislava

Giornata 8: Sturm Graz-Inter