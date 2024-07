La situazione in difesa dell’Inter è in continua evoluzione. Allo stato dell’arte sappiamo che i dirigenti nerazzurri acquisteranno certamente un centrale mancino che possa ricoprire il ruolo di Bastoni nella linea a tre, indipendentemente dalle uscite. Ma non è tutto, perché una cessione potrebbe spingere Marotta e Ausilio alla ricerca di un difensore centrale.

L’indiziato principale a partire rimane Stefan De Vrij, che ha un contratto con i nerazzurri fino al 2025 ma sul quale si è depositato l’interesse di alcuni club, fra cui il Psv Eindhoven e soprattutto le danarose società dell’Arabia Saudita. Secondo quanto circola, l’Inter accetterebbe di far partire l’ex Lazio per una cifra compresa fra i 10 e i 15 milioni.

Il Corriere dello Sport sostiene che, se l’olandese dovesse lasciare Milano a quel prezzo, in Viale della Liberazione ci sarebbe già un piano per sostituirlo. L’Inter opterebbe per un investimento pesante, investendo più del ricavato da De Vrij, acquistando un difensore centrale di prospettiva. Ai nerazzurri piace molto Kevin Danso del Lille, il cui costo si aggira intorno ai 35 milioni. Più abbordabile Jaka Bijol dell’Udinese, mentre per Kim del Bayern Monaco servirebbe l’apertura dei tedeschi a un prestito oneroso.