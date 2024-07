Inter-Hermoso, accelerazione per chiudere: “Si lavora sul contratto”

La candidatura di Mario Hermoso rimane forte per l’Inter, almeno secondo il giornalista Orazio Accomando di Dazn, nonostante siano arrivate alcune nette smentite da altre fonti. I nerazzurri potrebbero chiudere il terzo colpo a zero della sessione estiva di calciomercato dopo gli arrivi di Piotr Zielinski (già arrivata l’ufficialità) e Mehdi Taremi.

Questo l’aggiornamento sul possibile ingaggio dello spagnolo svincolato direttamente dal profilo X: “Inter, dialoghi continui con entourage di Mario Hermoso. Si lavora per un triennale, ma ci sono da perfezionare alcune dinamiche su clausole e commissioni, come detto ieri. Il Napoli è in stand-by. Dopo Marin e Buongiorno gli azzurri devono prima provare a cedere un difensore“.

Resta da vedere se la dirigenza nerazzurra, che avrebbe individuato nel classe spagnolo 1995 un profilo ideale per la difesa, sia riuscita effettivamente a convincere Oaktree della bontà dell’operazione. La proprietà americana gradirebbe un elemento più futuribile e un incontro decisivo potrebbe tenersi proprio oggi.