Inter, addio al difensore? Pedullà: “Fuori dai giochi”

L’obiettivo di calciomercato per la difesa dell’Inter sembra allontanarsi. La nuova proprietà Oaktree, infatti, avrebbe tracciato un identikit ben chiaro per il nuovo innesto: difensore mancino capace di giocare in una difesa a tre, ma anche giovane e non vicino o sopra i 30 anni.

Una situazione che inevitabilmente raffredda la pista Mario Hermoso, 29enne svincolato dall’Atletico Madrid. Sul tema ha fatto chiarezza Alfredo Pedullà: “Dovremmo escludere i 29enni, i 30enni, i 31enni, oltre ai non mancini. Questa situazione toglie dai giochi Hermoso e l’Inter, ad oggi, è fredda su di lui“.

Dopo aver escluso anche Arthur Theate e Kevin Danso, un nome più concreto sarebbe invece quello di Jakub Kiwior: “Un profilo che piace è quello di Kiwior, seguito in passato anche dal Milan, mentre la Juventus che non intende approfondire. Kiwior è mancino, giovane, ha giocato nella difesa a tre ed è un po’ un separato in casa all’Arsenal. L’Inter ci lavorerà, sperando di ottenere un prestito con diritto di riscatto quando l’Arsenal chiuderà l’operazione Calafiori“.